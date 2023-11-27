«Как в дурке»: Слуцкий вспомнил, как в ЦСКА связывали буйного вратаря

Бывший тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий во время шоу на YouTube, которое он ведет вместе с нападающим столичного «Локомотива» Артемом Дзюбой, вспомнил историю о бывшем вратаре армейской команды Сергее Чепчугове.

В гостях у Слуцкого и Дзюбы был защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Тренер вспомнил, как Чепчугов в нетрезвом виде приехал на базу команды и хотел найти Набабкина, чтобы разобраться с ним из-за поврежденных часов. Вратарь голыми руками разбил лобовое стекло машины, которая принадлежала Набабкину.

«Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов, его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке. Его спрашивают: «Сереж, чего ты хочешь? Поесть, попить?» А он говорит: «Покурить». И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит», — заявил специалист.

Чепчугов защищал ворота ЦСКА в матчах 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» в 2012 году. Является трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016) в составе армейского клуба.

Ранее Чепчугов признался в симпатии к певице Клаве Коке.