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Валиева рассказала о конфликтах с тренерами

Валиева призналась, что у нее были конфликты с тренерами

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева в комментарии «Газете.Ru» рассказала о некоторых конфликтах с тренерами.

«Очень счастлива, что был и первый этап (Гран-при России в Казани) в моей жизни, учли все ошибки, большое спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе), Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу), Сергею Викторовичу (Дудакову), они видели на тренировках уже все, были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание.

Четверной тулуп я сделала на разминке, но все в нашем виде спорта исходит из головы, если есть сомнения, они выходят на старте. Рада, что удалось завоевать первое место, это хороший толчок двигаться дальше», — сказала Валиева.

Валиева занимается под руководством Этери Тутберидзе с лета 2018 года. Под ее руководством спортсменка выиграла чемпионат Европы в 2022 году и Олимпийские игры.

26 ноября Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве. Олимпийская чемпионка более чем на 13 баллов опередила Веронику Яметову, которая заняла второе место. Тройку призеров замкнула Софья Муравьева (210,25 балла).

Валиева является олимпийской чемпионкой Игр в Пекине в командном турнире. В соревнованиях одиночниц россиянка заняла четвертое место.

Ранее Марк Кондратюк высказался о своем серебре на этапе Гран-при в Москве.

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