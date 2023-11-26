«Краснодар» сенсационно уступил 12-й команде чемпионата

«Краснодар» на выезде сенсационно уступил «Уралу» в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3.

Джон Кордоба открыл счет на 21-й минуте встречи, откликнувшись на передачу с фланга Олусегуна. Через девять минут хозяева сравняли счет благодаря голу Эмерсона.

В добавленное время первого тайма голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник команды Витор Тормена столкнулись головами. Вратарь вышел из ворот, а после столкновения оказался на газоне. Обоим футболистам потребовалась помощь медицинских работников. Тормена покинул поле еще до перерыва, а вот Сафонов был заменен перед второй 45-минуткой. Вместо голкипера на поле вышел Станислав Агкацев, а вместо защитника — Георгий Арутюнян.

В середине второго тайма «Урал» вышел вперед благодаря голу Андрея Егорычева. За четыре минуты до конца матча Каштанов увеличил преимущество своей команды.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые одержали победу над ЦСКА со счетом 3:2.

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