Украинский футболист заявил, что в Испании стали забывать о ситуации в его стране

Футболист «Жироны» Артем Довбик рассказал о снижении интереса испанцев к событиям на территории Украины. Его слова приводит Sportarena.com.

«Думаю, люди уже как-то спокойно относятся к этому. Они вообще не понимают, каково это. Однажды мы общались, нас спросили с Витей, мы им объяснили — они в шоке. Но спустя 15 минут им уже неинтересна эта тема. Поэтому мне кажется, что об этом уже начали все забывать», — заявил форвард.

23 ноября стал известен соперник сборной Украины в стыковых матчах отбора на чемпионат Европы — 2024. Украинцы в полуфинале плей-офф встретятся с командой Боснии и Герцеговины. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

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