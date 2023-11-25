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Тренер «Локомотива» Галактионов раскритиковал судей матча с «Крыльями»

Тренер «Локо» Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями»

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Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» высказал недовольство арбитрами матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

«То, что случилось в конце, я думаю, надо будет разобраться высшему руководству клуба, потому что так судить и то, что это было в конце… Если это нравится кому-то, то нам нет», — сказал Галактионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась вничью со счетом 3:3.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Беннжамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Таким образом, «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал судей позором футбола.

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