Судьи отменили шайбу Овечкина в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Эдмонтона», но взятие ворот было отменено.

Овечкин поразил ворота с передачи Евгения Кузнецова, который выиграл вбрасывание. Арбитры не засчитали гол из-за того, что Кузнецов нарушил процедуру вбрасывания.

«Вашингтон» уступил со счетом 0:5.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 22 очка, занимает шестое место в Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери прервала свою победную серию игр, которая насчитывала пять матчей подряд. «Эдмонтон» идет предпоследним в Западной конференции.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр. В матче против «Эдмонтона» Овечкин заработал двухминутное удаление за удар соперника в лицо.

Ранее Овечкин ударил соперника в лицо в матче НХЛ.