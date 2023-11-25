Бывший футболист рассказал о значении для «Краснодара» победы в первом круге РПЛ

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время профессиональной карьеры в том числе и за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что первое место по итогам первого круга Российской премьер-лиги много значит для южного клуба.

«Для любой команды закончить 15 туров, первый круг, и остаться на первом месте — приятно. Тем более впервые за пять лет. Для «Краснодара» это большой успех. Даже интересно, как он будет держать эту роль лидера. Как команда будет действовать в случае неудачи или каких-то проблем. Считаю, хорошо, что «Краснодар» находится на первом месте. Тем интереснее чемпионат. И вообще, те команды, которые у нас внизу таблицы, абсолютно каждая из них может дать бой абсолютно любой», — подчеркнул Деменко.

«Краснодар» за три тура до финиша первой части сезона занимает в РПЛ первое место, имея 32 очка после 15-ти проведенных матчей. На счету располагающегося в таблице следом чемпиона пяти последних сезонов санкт-петербургского «Зенита» 30 очков.

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