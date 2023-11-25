Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист рассказал о значении для «Краснодара» победы в первом круге РПЛ

Экс-футболист Деменко: победа в первом круге — большой успех для «Краснодара»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время профессиональной карьеры в том числе и за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что первое место по итогам первого круга Российской премьер-лиги много значит для южного клуба.

«Для любой команды закончить 15 туров, первый круг, и остаться на первом месте — приятно. Тем более впервые за пять лет. Для «Краснодара» это большой успех. Даже интересно, как он будет держать эту роль лидера. Как команда будет действовать в случае неудачи или каких-то проблем. Считаю, хорошо, что «Краснодар» находится на первом месте. Тем интереснее чемпионат. И вообще, те команды, которые у нас внизу таблицы, абсолютно каждая из них может дать бой абсолютно любой», — подчеркнул Деменко.

«Краснодар» за три тура до финиша первой части сезона занимает в РПЛ первое место, имея 32 очка после 15-ти проведенных матчей. На счету располагающегося в таблице следом чемпиона пяти последних сезонов санкт-петербургского «Зенита» 30 очков.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что тренер ЦСКА может руководить абсолютно любой командой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий