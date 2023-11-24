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Даня Милохин назвал дату своего первого боксерского поединка

Блогер Даня Милохин рассказал, что проведет первый боксерский бой 1 декабря

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Даня Милохин провел прямой эфир в социальных сетях, где рассказал, что боксерский поединок с его участием запланирован на 1 декабря.

«Когда бой? Вообще, готовят на 1 декабря любительский бой по боксу. Начну с любительских по боксу, потом потихоньку пойду уже к кикбоксингу, а затем — в ММА. И то, вначале буду выступать в любительских, чтобы привыкнуть к ударам. Первый любительский бой — уже скоро. После этого боя будет еще один бой», — рассказал Милохин.

Милохин катался в паре с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Участие Медведевой в «Ледниковом периоде» было под угрозой срыва.

Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала Милохина не совсем здоровым после его слов об отношениях.

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