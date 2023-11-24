Экс-тренер сборной России похвалил авторов голов в матче с Кубой

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о результативности товарищеского матча против Кубы. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что каждый забитый мяч является успехом.

«Конечно, следует отметить каждого в отдельности, это действительно успех. Каждый игрок всегда стремится как-то выделиться. В спорте, в частности, в футболе, это гол, забитый в чужие ворота. Умение забивать похвально, поэтому, наверное, стоит отметить, что ребята стремились, хотели забить — и смогли это сделать. Гол в чужие ворота — и есть тот самый цимес, ради которого люди играют, болельщики приходят на трибуны и поддерживают тех ребят, которые забивают голы», — считает Игнатьев.

Матч между сборными России и Кубы состоялся 20 ноября и завершился победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 — тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

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