Российская фигуристка рассказала о шокировавшей ее голой сопернице из США

Российская фигуристка Анастасия Скопцова на YouTube-канале «Фигурка» рассказала о том, как ее шокировала серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Мэдисон Хаббелл.

Спортсменка рассказала, как встретилась с американкой в раздевалке после тренировки. «Сидит Мэдисон: коньки, колготки полностью на голое тело, — и нет платья, то есть она сидит полностью голая. Сидит вот так и ест арахисовую пасту. Зато потом, когда ездила на соревнования, поняла, что это норма. Но тогда это было прям шокирующее событие», — вспомнила Скопцова.

Анастасия Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовыми призерами чемпионата России и этапа Гран-при. В сезоне-2018/19 они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призерами челленджера «Кубок Таллина».

В сентябре 2022 года фигуристка в фильме Sport24 рассказала, что во время спортивной карьеры была вынуждена пить слабительные таблетки. Скопцова поделилась, что принимала препараты на протяжении девяти месяцев, постепенно увеличивая дозу, так как старая переставала помогать

Она рассказала, что могла выпить за раз до 40 таблеток, что привело к поражению многих органов.

Ранее Александра Трусова раскрыла свой основной источник заработка.