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Иностранный футболист получал в «Анжи» 20 млн рублей в день

Экс-директор «Анжи» Балашов заявил, что его поразила зарплата Это'О в клубе

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McMay Steeve/ABACA/Reuters

Дмитрий Балашов, бывший директор организационного департамента махачкалинского «Анжи», рассказал, сколько зарабатывал в клубе знаменитый камерунский нападающий Самюэль Это'О. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Был поражен, когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение. Сколько? 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты», — заявил Балашов.

Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинский клуб он провел 73 встречи, в которых отметился 36 забитыми мячами. Помимо российского клуба форвард выступал за «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Челси», мадридский «Реал» и ряд других клубов. 6 сентября 2019 года он объявил о завершении карьеры.

Это'О — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. Четырежды признавался лучшим футболистом года в Африке (2003, 2004, 2005, 2010). 11 декабря 2021 года избран главой Федерации футбола Камеруна.

Ранее бывший форвард сборной Италии попал в ДТП.

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