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Легенда «Ливерпуля» не хочет, чтобы Мбаппе перешел в клуб

Экс-футболист «Ливерпуля» Джонсон: надеюсь, Мбаппе не придет в команду

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Natacha Pisarenko/AP

Бывший игрок английского «Ливерпуля» Глен Джонсон не хочет, чтобы футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе перешел в мерсисайдский клуб, передает Squawka.

«Я не могу себе представить, чтобы «Ливерпуль» потратил такие деньги, которые потребовались бы для приобретения Мбаппе. Я надеюсь, что они это сделают. Я просто думаю, что это противоречит их представлениям о себе», — сказал Джонсон.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 11 матчах Лиги 1, в которых сумел 13 раз отличиться (три раза с пенальти) и сделать одну голевую передачу. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

Ранее Мбаппе назвали глупцом.

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