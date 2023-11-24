В УЕФА пожелали сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пожелал, чтобы как можно больше балканских сборных пробились на Евро-2024, отдельно отметив национальную команду Боснии и Герцеговины, которой в плей-офф за право играть на чемпионате Европы предстоит встретиться с Украиной, передает Sarajevo Times.

«Я рад, что три сборные региона квалифицировались на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Хотелось бы, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония попали на Евро. Но у Македонии уже нет шансов», — сказал Чеферин.

Команды сыграют в пути В в Боснии и Герцеговине. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом. Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в решающем матче обыграла национальную команду Англии. Судьба матча решилась в серии пенальти.

Ранее экс-тренер «Спартака» оценил шансы Украины победить Боснию в отборе Евро-2024.