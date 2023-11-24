Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В УЕФА пожелали сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро

Президент УЕФА Чеферин пожелали сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро

close
100%
Официальный сайт УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пожелал, чтобы как можно больше балканских сборных пробились на Евро-2024, отдельно отметив национальную команду Боснии и Герцеговины, которой в плей-офф за право играть на чемпионате Европы предстоит встретиться с Украиной, передает Sarajevo Times.

«Я рад, что три сборные региона квалифицировались на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Хотелось бы, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония попали на Евро. Но у Македонии уже нет шансов», — сказал Чеферин.

Команды сыграют в пути В в Боснии и Герцеговине. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом. Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в решающем матче обыграла национальную команду Англии. Судьба матча решилась в серии пенальти.

Ранее экс-тренер «Спартака» оценил шансы Украины победить Боснию в отборе Евро-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий