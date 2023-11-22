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Чемпион-легкоатлет раскрыл главную причину травм во время бега

Чемпион-легкоатлет Саранцев: неправильная техника бега слишком нагружает суставы

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Shutterstock

Вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по легкой атлетике и эксперт Спортмастер PRО Дмитрий Саранцев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что несоблюдение техники бега приводит к слишком высокой нагрузке на суставы, что провоцирует травмы у начинающих бегунов.

«Правильная» или «неправильная» техника бега» — звучит стереотипно, но в целом в этом есть доля правды — только она больше связана не с травмами, а с эффективностью и экономичностью бега. Говорить о травмах из-за неправильной техники бега, на мой взгляд, неуместно.

Потому что, например, сильное западание корпуса вперед или назад, бег с пятки и прочее однозначно оказывают повышенную нагрузку на ваши суставы, но это больше про эффективность бега. Тем не менее следить за техникой бега необходимо — особенно на ранней стадии тренировочного процесса, когда действительно можно травмироваться.

Но если у вас технологичная обувь и подготовленный мышечный корсет, то в большинстве случаев травмы исключены. Ведь техника появляется не сразу, а со временем. Поэтому при наличии тренера, подходящей экипировки и соблюдении правил техники бега травмы исключены», — сказал Саранцев.

Ранее чемпион-легкоатлет объяснил, почему бегать на улице намного полезнее, чем на дорожке в зале.

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