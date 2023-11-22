ФИФА обязала норвежского футболиста заплатить «Ростову» за расторжение контракта

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании, которое прошло 15 ноября, обязал норвежского футболиста Матиаса Норманна выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта с российским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

«Игрок признан виновным в досрочном и безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов». Клуб «Аль-Раед» несет солидарную ответственность за данную выплату», — говорится в заявлении.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

В прошлом сезоне Норманн провел за столичную команду 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.

2 ноября «Динамо» подало жалобу в ФИФА по делу Норманна.