Названы три футболиста РПЛ, которые, скорее всего, уедут в Европу

Спортивный директор СКА из Ростова-на-Дону Виктор Панченко выразил мнение, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и форвард «Пари НН» Эдгар Севикян имеют наибольшие шансы уехать в Европу среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Панченко передает Legalbet.

«Тикнизян, Сперцян и Севикян, скорее всего, уедут. Севикян воспитывался в Европе, поэтому он смотрит в ту сторону, а не ЦСКА. Ему легче всего будет уехать и адаптироваться там. Если в контрактах с клубами прописаны реальные отступные за них, то, думаю, они уедут. Все топ-5 европейских чемпионатов — хороший трамплин для них», — сказал Панченко.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

В текущем сезоне РПЛ Тикнизян принял участие в 14 матчах в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Севикян забил четыре гола в 15 матчах, а в активе Сперцяна семь мячей и один ассист в 15 встречах.

Ранее бывший футболист Динияр Билялетдинов заявил, что российские игроки не нужны в Европе.