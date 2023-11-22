Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы три футболиста РПЛ, которые, скорее всего, уедут в Европу

Экс-футболист Панченко: Сперцян, Тикнизян и Севикян могут уехать в Европу

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный директор СКА из Ростова-на-Дону Виктор Панченко выразил мнение, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и форвард «Пари НН» Эдгар Севикян имеют наибольшие шансы уехать в Европу среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Панченко передает Legalbet.

«Тикнизян, Сперцян и Севикян, скорее всего, уедут. Севикян воспитывался в Европе, поэтому он смотрит в ту сторону, а не ЦСКА. Ему легче всего будет уехать и адаптироваться там. Если в контрактах с клубами прописаны реальные отступные за них, то, думаю, они уедут. Все топ-5 европейских чемпионатов — хороший трамплин для них», — сказал Панченко.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

В текущем сезоне РПЛ Тикнизян принял участие в 14 матчах в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Севикян забил четыре гола в 15 матчах, а в активе Сперцяна семь мячей и один ассист в 15 встречах.

Ранее бывший футболист Динияр Билялетдинов заявил, что российские игроки не нужны в Европе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий