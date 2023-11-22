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Призер Олимпиады по фигурному катанию признался, что давно хотел уйти из спорта

Фигурист Морозов признался, что думал завершить карьеру уже год назад

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Reuters

Фигурист Владимир Морозов, который является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 в паре с Евгенией Тарасовой, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что давно думал о завершении карьеры. Однако дуэт выступил в сезоне-2022/23 и объявил об уходе из спорта только 13 ноября 2023 года.

«На самом деле мы задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Жене покататься еще год для себя, в свое удовольствие, без какого-то сильного напряжения. Женя охотно согласилась, — рассказал Морозов. — Но теперь мы уже завершили свою спортивную карьеру, и вы сможете увидеть нас в красочных ледовых шоу».

Тарасова и Морозов активно выступают в этом сезоне в шоу Ильи Авербуха. Фигурист сравнил свои эмоции от прокатов на соревнованиях и в ледовых спектаклях.

«Это совершенно разные форматы. В шоу ты выступаешь в образе определенного героя, там сложнее передавать образ, и задействуются все твои актерские способности и умения. В соревнованиях же важнее физическая подготовка. Но и там, и там ты выкладываешься на максимум и стараешься передать эмоции, заложенные в номер или шоу», — отметил Морозов.

Ранее Александра Трусова посмеялась над заголовками СМИ во время Олимпиады-2022.

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