Экс-тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов, с которыми работал

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов выбрал трех лучших голкиперов, с которыми ему довелось работать в армейском клубе. В топ-3 попали Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Вениамин Мандрыкин. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Ребят было много — 17 вратарей сборной. Можно каждого вратаря разложить, но та последняя тройка, что была в ЦСКА, наверное, она наиболее памятная. Это и Габулов, и Мандрыкин, и Акинфеев. Пусть будет эта тройка. Все-таки Акинфеев и Габулов не зря оказались в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. Из трех вратарей были двое моих», — сказал Чанов.

Карьера Акинфеева продолжается с 2003 года, он — практически бессменный голкипер и капитан армейского клуба. На его счету 752 матча. Он — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА.

Габулов играл в армейском клубе с 2004 по 2006 год и в 2011-м, на его счету 14 проведенных встреч. Мандрыкин выступал за ЦСКА с 2001 по 2010 год и провел за клуб 92 матча. В 2010 году был вынужден завершить карьеру из-за состояния здоровья: он попал в ДТП и сломал позвоночник.

Ранее Акинфеев назвал условие, при котором расторгнет контракт с ЦСКА.