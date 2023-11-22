Стало известно, в чем заключалась мотивация сборной России в матче с Кубой

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что мотивация футболистов сборной России в товарищеском матче с Кубой заключалась в желании забить мяч за национальную команду. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Все хотели забить. Порой даже в игре было заметно немного жадности. Все стремились отметиться голом, и у многих была такая возможность. Футболисты не могут знать, когда в следующий раз у них получится забить. Неизвестно даже, выйдешь на поле в следующем матче или нет. А тем более нет уверенности, что забьешь», — заявил Балахнин.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов, причем все восемь голов оформили разные игроки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван город, в котором сборной России стоит провести следующий матч.