Назван город, в котором сборной России стоит провести следующий матч

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что следующий матч национальной команды стоит провести в Калининграде, передает Legalbet.

«Сложно сказать. Наверное, в Калининграде будут полные трибуны на матче сборной», — сказал Габулов.

20 ноября Россия сыграла в Волгограде против Кубы. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборную России упрекнули в малом количестве голов после 8:0 с Кубой.