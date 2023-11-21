Олимпийская чемпионка Валиева пожелала успешного выступления участникам «Игр Будущего»

Ульяновск принял автопробег «Игр Будущего» — первого в истории международных соревнований турнира на стыке спорта, науки и технологий, который состоится в столице Татарстана в 2024 году. До начала игр главный трофей турнира посетит 7 российских регионов. Финальной точкой путешествия главного символа международного турнира станет космодром Байконур — оттуда трофей полетит в космос.

В Ульяновске на «Волга-Спорт-Арене» трофей «Игр Будущего» встречали губернатор региона Алексей Русских, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и российская фигуристка, олимпийская чемпионка и участница пути трофея Камила Валиева.

«Рада приветствовать трофей «Игр Будущего» в Ульяновске. Желаю всем фиджитал-спортсменам успешного выступления на Казани в 2024 году», — заявила Камила Валиева.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что на глазах всех мира совсем скоро сойдутся воедино современные технологии и вековые традиции спорта.

«Несмотря на то, что движение фиджитал очень молодо, оно завоевало много поклонников по всей России, в том числе и в Ульяновской области. Именно поэтому мы активно включились в его развитие. В регионе создана и аккредитована федерация, а наши спортсмены добились первых заметных успехов», — сказал глава региона.

Русских также сообщил о планах открыть в следующем году в регионе центр фиджитал-спорта по федеральному проекту «Бизнес-спринт».

«Также хотим начать обучение первых фиджитал-тренеров. Искренне верю, что сотни юных ульяновцев, которые заинтересуются новым спортивным направлением, совсем скоро прославят регион», — заявил он.

Встреча трофея «Игр Будущего» на «Волга-Спорт-Арене» совпала с проходящим в Ульяновске первым турниром по фиджитал-керлингу — тестовой дисциплине, которая в будущем сможет войти в официальный перечень дисциплин «Игр Будущего».

Гости мероприятия получили возможность сфотографироваться с трофеем на льду арены вместе с Камилой Валиевой, приняли участие в интерактивном квизе и наблюдали шоу дронов.

Кроме того, трофей «Игр Будущего» был представлен посетителям ульяновской «Татьяна-Арены», где также прошел турнир «Двигайся в ритме фиджитал».

Следующей остановкой на пути трофея станет Самара.

Запуск капсулы с трофеем на МКС состоится 1 декабря. Из космоса трофей вернется в 2024 году и будет экспонирован в Казани на «Играх Будущего», которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года.