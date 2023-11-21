Глава РФС Дюков рассказал, имеет ли Карпин кредит доверия в сборной

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что наставник сборной России Валерий Карпин не давал поводов усомниться в своей работе, передает Sport24.

«Кредит доверия к Карпину? У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе», — сказал Карпин.

20 ноября Россия сыграла против Кубы. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболиста сборной России сравнили с петухом.