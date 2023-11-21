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Боец UFC Чимаев обратился к сыну Кадырова

Боец UFC Чимаев сыну Кадырова: народ дарит тебе всеобщее признание

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https://www. facebook.com/kchimaev

Непобежденный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев обратился в своих соцсетях к сыну главы Чечни Рамзана КадыроваАдаму Кадырову.

«С тех пор, как ты начал заниматься спортом, ты ежедневно лишал себя жизненных радостей. За эту неутолимую жажду к победе народ дарит тебе всеобщее признание, любовь и уважение», — написал Чимаев.

6 октября Рамзан Кадыров присвоил сыну звание Героя Чеченской Республики, после чего в течение полутора месяцев Адам получил в общей сложности девять наград в нескольких регионах России. В том числе его награждали орденом «За служение религии Ислам» I степени. Последние награды были вручены 17 ноября: орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

Кроме того, 4 ноября несовершеннолетнего Адама назначили на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

21 октября Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением.

Ранее Чимаев заявил, что Рамзан Кадыров помог ему вернуться к жизни.

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