Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Головин сравнил зарплаты в России и Франции

Головин опроверг информацию о том, что во Франции зарплаты ниже, чем в России

close
100%
Panoramic/Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал слова футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, который заявил, что зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) больше, чем в Лиге 1 — высшем дивизионе чемпионата Франции, где выступают «монегаски». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так — у Андрея ошибочная информация. Это не так», — заявил Головин.

Мостовой 16 ноября заявил, что не перебрался в клуб из чемпионата Франции из-за низких зарплат.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0, один из мячей оформил Головин. Помимо забитого мяча, хавбек на свой счет записал еще результативную передачу. Он был заменен после первого тайма. Мостовой также отличился в этом поединке, забив восьмой мяч.

Ранее Головин заявил, что ему было весело в матче против Кубы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий