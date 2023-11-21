Головин сравнил зарплаты в России и Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал слова футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, который заявил, что зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) больше, чем в Лиге 1 — высшем дивизионе чемпионата Франции, где выступают «монегаски». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так — у Андрея ошибочная информация. Это не так», — заявил Головин.

Мостовой 16 ноября заявил, что не перебрался в клуб из чемпионата Франции из-за низких зарплат.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0, один из мячей оформил Головин. Помимо забитого мяча, хавбек на свой счет записал еще результативную передачу. Он был заменен после первого тайма. Мостовой также отличился в этом поединке, забив восьмой мяч.

Ранее Головин заявил, что ему было весело в матче против Кубы.