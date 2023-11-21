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Губерниев о кубинцах: обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили

Комментатор Губерниев призвал не упиваться победой сборной России над Кубой

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии Sport24 пошутил по поводу победы сборной России по футболу в товарищеском матче с Кубой.

«Считаю, что этот матч хорошо повлиял на развитие спортивной розничной торговли России. Обули босоногих мальчиков, накормили и спать уложили. Хорошо, что выиграли, но этот результат совершенно для нас не информативен.

Событие для Волгограда, но для сборной России ничего значимого не произошло. Не проиграли, и замечательно. Даже самоотдача игроков была хорошей, но не стоит упиваться такой победой», — заявил комментатор.

19 ноября генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас заявил, что игроки национальной команды приехали в Россию без нужных бутс.

Позже комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин сообщил, что футболистам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в «Спортмастере».

Сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Встреча прошла 20 ноября в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Карпин не поет гимн России.

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