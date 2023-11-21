Стали известны две из шести пар стыковых матчей отбора на Евро-2024

Определились две из шести полуфинальных пар стыковых матчей квалификации чемпионата Европы — 2024, который пройдет в Германии. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

В дивизионе С друг против друга сыграют сборные Люксембурга и Грузии, а также национальный команды Казахстана и Греции. Обе встречи состоятся 21 марта, а финал, где будет определен участник ЧЕ – 26 марта.

В других дивизионах участниками стыковых матчей станут: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Украина, Исландия, Эстония и кто-то из пары Хорватия — Уэльс. В этих дивизионах для определения пар понадобится жеребьевка.

20 ноября определились 20 из 24 стран-участниц финального турнира чемпионата Европы 2024 года. На турнир квалифицировались Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Шотландия, Турция, Англия, Австрия, Венгрия, Албания, Словакия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения, а также Германия как организатор турнира.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

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