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Названа причина, которая помешает «Краснодару» стать победителем РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Краснодар» не станет чемпионом России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что «Краснодар» не сможет стать победителем текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«До зимы «Краснодар», может быть и сохранит лидерство, но чемпионом будет вряд ли. Потому что самая большая проблема «Краснодара» — отсутствие длинной скамейки. Очень короткая скамейка у команды», — сказал Наумов.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 25 очков. Самарские «Крылья Советов» и столичный ЦСКА уступают бело-голубым по дополнительным показателям. Шестым идет московский «Спартак» (24). Столько же очков имеет «Локомотив».

Ранее был назван клуб, являющийся главным претендентом на чемпионство в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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