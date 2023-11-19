Ноль фигуристок исполнили элементы ультра-си на трех подряд этапах Гран-при России

Ни одна из фигуристок не решилась исполнить элементы ультра-си на трех подряд этапах Гран-при России по фигурному катанию, сообщает Sports.ru.

В произвольной программе на пятом этапе Гран-при «Волжский пируэт» две спортсменки попытались исполнить элементы ультра-си, но выполнили их неудачно — Дарья Садкова упала с недогруженного четверного тулупа, а Ангелина Палагина оказалась на льду после падения с тройного акселя. Без элементов ультра-си у девушек состоялись уже три подряд этапа национального Гран-при.

Победу на самарском этапе Гран-при одержала Ксения Синицына, набравшая 216,08 балла, опередив ближайшую преследовательницу в лице ученицы заслуженного тренера Этери Тутберидзе Дарьи Садковой более чем на пять баллов.

Бронзовую награду турнира завоевала Ксения Гущина, ее результат составил 197,92 балла. На четвертой позиции расположилась Людмила Фурсова, набравшая более 184 баллов, замкнула пятерку лучших еще одна воспитанница Этери Тутберидзе — Майя Хромых (182,7 балла).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого этапа Гран-при России.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник установил национальный рекорд.