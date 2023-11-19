Фигуристка рассказала о желании отпраздновать в бассейне победу на Гран-при

Фигуристка Ксения Синицына после победы на этапе Гран-при России в Самаре рассказала, как хочет отпраздновать выигранную золотую медаль. Ее слова приводит Sport24.

«Как буду отмечать? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель», — заявила Синицына.

Воспитанница Светланы Пановой, Татьяны Моисеевой и Илоны Протасени за свои выступления в короткой и произвольной программе суммарно набрала 216,08 балла, опередив ближайшую преследовательницу в лице ученицы заслуженного тренера Этери Тутберидзе Дарьи Садковой более чем на пять баллов.

Бронзовую награду турнира завоевала Ксения Гущина, ее результат составил 197,92 балла. На четвертой позиции расположилась Людмила Фурсова, набравшая более 184 баллов, замкнула пятерку лучших еще одна воспитанница Этери Тутберидзе — Майя Хромых (182,7 балла).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого этапа Гран-при России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине. 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российский фигурист установил национальный рекорд.