Экс-футболист «Локомотива» отстранен от сборной Чехии из-за алкогольной вечеринки

Чешские футболисты Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта отстранены от выступление за национальную команду за нарушение режима перед матчем отбора на Евро-2024 со сборной Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба сборной Чехии в соцсети X (бывший Twitter).

«Три игрока сборной в субботу вечером грубо нарушили внутренние правила команды. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули расположение команды по решению руководства сборной», — написано в сообщении.

По информации Sport.cz, игроки распивали спиртные напитки в одном из клубов в центре города Оломоуц.

Матч пройдет 20 ноября на стадионе «Андрув» в Оломоуце. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Чехи располагаются на втором месте в группе E, имея в активе 12 очков перед последним матчем. На третьей строчке находится сборная Польши, которая сыграла все игры, набрав 11 баллов. Молдавская команда занимает четвертое место, заработав 10 очков. Таким образом, для выхода на чемпионат Европы чехам достаточно сыграть вничью.

Отметим, что отстраненный Кухта в сезоне-2021/2022 cыграл 10 матчей за «Локомотив», забив три мяча и оформив одну результативную передачу. Сейчас он выступает за пражскую «Славию».

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