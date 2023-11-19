Семак объяснил поражение «Зенита» от азербайджанского клуба

Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче с азербайджанским «Нефтчи». Слова Семака передает «Матч ТВ».

«Эта игра нужна была, чтобы получить представление об игроках, об их форме. Думаю, что любой спортсмен никогда не хочет проигрывать, и игра получилась боевая, было много единоборств, были даже затяжки времени — все хотели победить», — заявил Семак.

Встреча прошла в Баку и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» располагается на втором месте, имея в активе 30 очков после 15 матчей. 25 ноября петербургская команда сыграет с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 29 ноября подопечные Сергея Семака сыграют с «Динамо» в матче Кубка России. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее был назван клуб, являющийся главным претендентом на чемпионство в РПЛ.