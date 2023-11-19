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Игрок «Локомотива» сравнил свой автогол с автоголом украинского футболиста

Тренер сборной Армении Петраков заявил, что у него нет претензий к Тикнизяну

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал о разговоре с защитником команды и московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном после его автогола в матче против Уэльса.

»Наир Тикнизян подошел ко мне и говорит: «Васильич, у вас в Украине у Ярмоленко был автогол. А сейчас автогол сделал я».

Я говорю: «Нет, Наир, никогда нельзя это сравнивать. И там человек не хотел, и ты — нет. У меня к тебе претензий никаких нет и никогда не будет».

Я не принимаю слово невезение никогда. Это мастерство, это реализация», — сказал Петраков на пресс-конференции.

18 ноября сборные Армении и Уэльса сыграли вничью со счетом 1:1. После этого матча команда Александра Петракова потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

В отборе к Евро Тикнизян провел семь матчей, отметившись забитым голом и результативной передачей.

Сборная Армении, набрав восемь очков, занимает предпоследнее место в своей группе. 21 ноября команда проведет заключительный матч отбора против сборной Хорватии. Турция уже обеспечила себе выход из группы.

Ранее сборная Франции установила рекорд по количеству голов в одном матче в отборе к ЧЕ.

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