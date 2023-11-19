Черчесов об экс-игроке «Зенита»: если он футболист, то я балерина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал историю знакомства с бывшим защитником «Зенита» и национальной команды Игорем Смольниковым. Его слова передает Metaratings.

«Когда я ушел из «Спартака», я был в Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю, если он футболист, то я балерина. Но я запомнил тогда Смольникова. На одну игру выпустили, на вторую — ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил», — сказал Черчесов.

Смольников известен по выступлениям за «Торпедо», «Урал», «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». Последним клубом защитника стал «Локомотив». В 2023 году Смольников покинул клуб и завершил профессиональную карьеру.

Смольников является трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны в составе «Зенита». После выступления на домашнем чемпионате мира он получил звание Заслуженного мастера спорта России.

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