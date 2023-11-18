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«Мало ли что «Зенит» хочет»: «Урал» отказался отдавать своих футболистов в Петербург

Президент «Урала» Иванов заявил, что клуб не отдаст Ишкова и Дмитриева в «Зенит»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что в «Зенит» могут перейти игроки екатеринбургской команды Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Слова Иванова передает «Спорт-Экспресс».

«Мало ли что «Зенит» хочет. У них спрашивайте. Я не знаю, что «Зенит» хочет. К нам никто не обращался. Мы не хотим никого отпускать. Если поступит предложение, то будем разговаривать. Я впервые об этом слышу», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может расстаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Отмечалось, что клуб с берегов Невы заинтересован в игроках «Урала» Илье Ишкове и Игоре Дмитриеве, а также защитнике «Динамо» Станиславе Бессмертном.

В нынешнем сезоне Илья Ишков принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. Он выступает за «Урал» с лета 2023 года. Его контракт с екатеринбургским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ишкова составляет €300 тыс.

Дмитриев провел в этом сезоне 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Он также пополнил состав «Урала» в начале нынешнего сезона. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Дмитриева в €400 тыс.

Ранее в «Зените» отреагировали на новость о расставании с Суторминым и Ерохиным.

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