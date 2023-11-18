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Иностранный тренер считает, что Абаскаля не увольняют из «Спартака» из-за национальности

Тренер Божович: Абаскаля уже уволили бы из «Спартака», если бы он был русским

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович предположил, что наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля не увольняют из-за национальности, передает Metaratings.

«В этом сезоне они не будут бороться за чемпионство. Если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили», — сказал Божович.

В прошлом туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. Подопечные Валерия Карпина идут на 11-й строчке, имея в активе 17 набранных баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», который набрал 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

Ранее бывший президент «Торпедо» назвал специалистов, достойных возглавить «Спартак».

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