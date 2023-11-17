Тренер «Пари НН» Юран уличил украинского тренера в незнании позиции своего игрока

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал заявление украинского наставника национальной команды Армении Александра Петракова, который сказал, что полузащитник его команды Эдгар Севикян играет на позиции центрального форварда в нижегородском клубе. Слова Юрана передает Sport24.

«Петраков сказал, что мы в клубе используем Севикяна на позиции центрфорварда? Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим», — сказал Юран.

После шести матчей в отборе к чемпионату Европы 2024 года сборная Армении набрала семь очков и занимает предпоследнее место в своей группе. 18 ноября подопечные Александра Петракова сыграют с Уэльсом. Севикян принял участие в одном матче сборной Армении, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Севикян принял участие в 15 матчах, в которых забил четыре мяча.

Ранее игроков клубов РПЛ похвалили за вклад в результаты сборной Армении.