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Тренер «Пари НН» Юран уличил украинского тренера в незнании позиции своего игрока

Юран: странно, что тренер сборной Армении не следит за Севикяном в «Пари НН»

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Kacper Pempel/Reuters

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал заявление украинского наставника национальной команды Армении Александра Петракова, который сказал, что полузащитник его команды Эдгар Севикян играет на позиции центрального форварда в нижегородском клубе. Слова Юрана передает Sport24.

«Петраков сказал, что мы в клубе используем Севикяна на позиции центрфорварда? Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим», — сказал Юран.

После шести матчей в отборе к чемпионату Европы 2024 года сборная Армении набрала семь очков и занимает предпоследнее место в своей группе. 18 ноября подопечные Александра Петракова сыграют с Уэльсом. Севикян принял участие в одном матче сборной Армении, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Севикян принял участие в 15 матчах, в которых забил четыре мяча.

Ранее игроков клубов РПЛ похвалили за вклад в результаты сборной Армении.

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