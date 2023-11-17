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Два очка Тарасенко принесли «Оттаве» победу над «Детройтом» в матче с девятью голами

«Оттава» обыграла «Детройт» в НХЛ, Тарасенко отдал две голевые передачи

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John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/Reuters

«Оттава Сенаторз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Авичи-Арена» в Швеции. В основное время команды не смогли определить победителя — 4:4, а в овертайме сильнее оказалась «Оттава». Итоговый счет матча — 5:4.

В составе «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук, оформивший дубль, Джейк Сандерсон, Джош Норрис и Тим Штюцле. За «Детройт» забили Лукас Рэймонд, Дэвид Перрон, Алекс Дебринкэт и Шейн Гостисбер.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко, который летом 2023 года подписал однолетний контракт с командой, отдал две результативные передачи.

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее стало известно состояние российского игрока НХЛ после попадания шайбы в лицо.

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