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Бывший футболист «Реала» может перейти в «Локомотив»

«Чемпионат»: экс-игрок «Реала» Йович может стать футболистом «Локомотива»

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Global Look Press

Бывший футболист мадридского «Реала» Лука Йович, выступающий сейчас за итальянский «Милан», может стать футболистом московского «Локомотива», передает «Чемпионат».

Также «Локомотив» хочет приобрести Марина Понграчича из итальянского «Лечче».

«Локомотив» ищет усиление на зимнее трансферное окно в Италии и балканских странах», — сказал источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Йович провел за «Милан» семь матчей, не отметившись результативными действиями. Понграчич в текущем сезоне в 14 матчах не отметился результативными действиями.

«Локомотив» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает седьмое место, набрав 24 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

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