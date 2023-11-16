Гладилин об интересе к Соболеву из Серии А: в Италии серьезно выбирают легионеров

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе к форварду красно-белых Александру Соболеву со стороны клуба из итальянской Серии А. В беседе с «Газетой.Ru» специалист назвал это слухами, заметив, что не было никаких комментариев от официальных лиц.

«Это слухи. Если есть к нему интерес со стороны какого-либо клуба, должна быть официальная информация. Итальянский чемпионат — сильный. Значит, любой клуб серьезно рассматривает приобретение легионеров. Если интерес есть, руководители клуба должны это подтверждать. Кто-то эту тему раскручивает, но это не более чем слухи», — убежден Гладилин.

Об интересе к Соболеву со стороны неназванного клуба Серии А сообщал портал Metaratings. Отмечается, что футболист устраивал команду по игровым качествам, но клуб отказался от трансфера из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. Лидирует в Российской премьер-лиге «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

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