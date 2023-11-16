«Ничего страшного»: Авербух — о четвертом месте Валиевой в Казани

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» оценил дебют Камилы Валиевой на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24. Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани, набрав 213,59 балла за обе программы.

«Очень здорово, что Камила Валиева продолжает свою карьеру и находит новые краски в фигурном катании. Тренеры поставили ей интересные программы — это очень важно, потому что Камила, безусловно, один из главных лидеров нашей команды. Но при этом не надо забывать, что это спортивные состязания.

Камила очень хорошо откатала короткую программу и победила в ней, но допустила ряд небольших ошибок в произвольной программе, и по правилам они сыграли серьезную роль в итоговом результате. Но это соревнования, и каждый турнир стоит рассматривать отдельно. Ничего страшного не произошло. Уверен, что Камила проявит себя на следующем этапе», — сказал Авербух.

Следующим турниром Валиевой станет этап Гран-при России в Москве, который пройдет с 24 по 27 ноября.

Ранее катание Камилы Валиевой назвали «жирным».