Авербух отказался прощать Милохина и возвращать его в «Ледниковый период»

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, дал ли бы он второй шанс Дане Милохину в «Ледниковом периоде» после того, как блогер попросил прощения у Константина Эрнста за неожиданный побег посреди съемок шоу в 2022 году.

«Даня попросил прощения у Константина Эрнста, а не у меня. И поэтому это вопрос к Константину Львовичу, а не ко мне», — сказал Авербух.

Ранее Милохин обещал «оправдать второй шанс», если Эрнст согласится предоставить ему эту возможность на «Ледниковом периоде». Также в интервью Евгении Медведевой в рамках шоу «Бес комментариев» блогер назвал свой побег «поступком ребенка» и признал, что должен был дойти до конца проекта.

При этом Милохин заявил, что «ни в коем случае» не жалеет о принятом решении, поскольку он должен был пройти этот урок.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Милохина не совсем здоровым после его слов о возможных отношениях с парнями.