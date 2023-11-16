Клуб Серии А отказался от трансфера российского игрока «Спартака» из-за проблем с дисциплиной

Клуб итальянской Серии А рассматривал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в качестве усиления, передает Metaratings.

Отмечается, что Соболев устраивал команду по игровым качествам, но отказался от трансфера из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев провел на поле 12 матчей, забил два мяча и получил четыре желтые карточки.

В прошлом туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее Леонид Федун назвал игрока, который помог «Спартаку» обыграть «Ростов».