Авербух опроверг, что Медведева сыграет корову в его новогоднем шоу

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» опроверг информацию о том, что Евгения Медведева сыграет роль «Коровы на льду» в одноименной ледовой сказке.

«Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и еще ряд ребят. А насчет главной роли давайте поддержим интригу», — сказал Авербух.

Продюсер сообщил, что идею этого новогоднего шоу ему подсказал Константин Эрнст.

«Мне позвонил Констанин Львович Эрнст и сказал, что у него в гостях детский писатель — его давний друг из Санкт-Петербурга Антон Соя. Предложил нам встретиться.

Антон Соя показал мне один из своих рассказов, который называется «Корова на льду». Не скажу, что я сразу среагировал, но через несколько дней, прочитав книжку и увидев какие-то вещи, я подумал, что, может быть, именно сейчас нужна такая сказка — о семейных ценностях, о преодолении, о пути. И все это с большой улыбкой.

Не такая известная, как «Снежная королева», «Щелкунчик», «Волшебник страны Оз» и другие, которые я ставил, но такая, где интересно следить за сюжетом. Потому что немногие знают сюжетную линию этого небольшого рассказа. Опять же, важно рассказывать о российских детских писателях. Я вижу в этом много важного и полезного. В итоге я решил на это обратить внимание и стал соавтором сценария этой новогодней семейной сказки совместно с Борисом Комаровым», — рассказал Авербух.

Ранее стало известно, что в кастинге Авербуха на роль Коровы на льду участвуют Медведева, Башаров и Михеева.