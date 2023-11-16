Авербух: Костомаров — родной для меня человек, очень важно, что он будет на юбилейном шоу

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал об участниках гала-шоу «Вместе и навсегда», которое пройдет 17 декабря на «ВТБ Арене» и будет посвящено его 50-летию. Продюсер отметил, что на мероприятии будет присутствовать Роман Костомаров.

«Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день», — сказал Авербух.

При этом продюсер отметил, что Костомаров не будет принимать участия в новогодней сказке «Корова на льду», которая будет показываться с 27 декабря по 7 января на Малой спортивной арене «Лужники».

Рассуждая о концепции юбилейного гала-шоу, Авербух отметил, что планирует отразить в нем наиболее важные этапы, которые случаются в жизни каждого человека.

«Центром гала-шоу точно буду не я. Центром здесь будут рассказы каждого из фигуристов, их номера — и, конечно же, зрители. Будет много массовых номеров, потому что я много внимания уделяю театральной истории — будет и ледовый коллектив, и воздушные номера, и номера с вокалом и с инструментальной музыкой. Словом, будет яркий гала-концерт, который будет также показан на Первом канале, за что я благодарю Константина Эрнста», — сказал Авербух.

Продюсер отметил, что в гала-шоу примут участие многие известные фигуристы — чемпионы прошлых лет и действующие спортсмены.

«Будут выступать ребята, которые со мной практически с первого шоу — и Алексей Ягудин, и Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым, и Оксана Домнина с Максимом Шабалиным, и Мария Петрова с Алексеем Тихоновым, и Албена Денкова с Максимом Стависким. Это те ребята, которые все 20 лет идут со мной этой дорогой.

Конечно, будут герои проекта «Ледниковый период» и те, с кем я иду по жизни сейчас: Евгения Медведева, с которой я работал как хореограф-постановщик, Анна Щербакова, с которой мы тоже очень дружим, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с которыми в последние годы очень тесно сотрудничаем, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин — это все герои нашего времени. Несмотря на то, что впереди будет чемпионат России, все ребята подтвердили это выступление, за что я им очень признателен», — сказал Авербух.

Ранее известный тренер анонсировал номер Костомарова на коньках после ампутации.