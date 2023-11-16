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Возможное участие «Аль-Насра» в Лиге чемпионов УЕФА назвали походом за деньгами

Эксперт Стипиди раскритиковал УЕФА за возможное участие «Аль-Насра» в ЛЧ

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STR/AP

Футбольный эксперт Павел Стипиди раскритиковал возможное участие саудовского «Аль-Насра» в Лиге чемпионов УЕФА. Слова Стипиди передает Vprognoze.ru.

«УЕФА себя так обезличил, что уже не о чем о них и говорить. Что они сделали с Лигой чемпионов, Кубком УЕФА, придумали Лигу конференций. То, что они хотят привлечь арабские команды в Лигу чемпионов, сами понимаете, как она будет тогда называться? Она не может называться Лига чемпионов УЕФА, если там играет арабская страна. Это еще один поход за деньгами», — сказал Стипиди.

Ранее журналист Али Аль-Харби рассказал, что руководство УЕФА заинтересовано в приглашении «Аль-Насра» в связи с высокой популярностью команды, в которой играет португальский нападающий Криштиану Роналду.

Формат Лиги чемпионов будет изменен с 2024 года. Количество команд увеличится с 24 до 36, групповой этап заменит единая лига, в рамках которой каждый клуб проведет как минимум десять матчей с десятью разными командами, пять — на своем поле и пять — на чужом.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее сообщалось, что только один человек превзошел Роналду по голам в 2023 году.

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Футбол. Лига чемпионов
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