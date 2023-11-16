«Ну а че хотите?»: Роман Широков обратился к журналистам после поражения «Сатурна»

Главный тренер и директор клуба раменского «Сатурна» Роман Широков коротко прокомментировал поражение от «Композита» в матче 17-го тура третьей группы Второй лиги Б. Слова Широкова передает пресс-служба «Композита».

«Ну а че хотите? 0:4. Поздравляем соперника с победой», — сказал Широков.

После 17 проведенных матчей «Сатурн» располагается на шестом месте в турнирной таблице третьей группы, имея в активе 29 баллов. «Композит» находится на седьмой строчке, заработав также 29 очков в 17 встречах.

6 марта 2023 года Роман Широков был назначен директором «Сатурна». 31 августа 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода с этого поста Олега Кононова.

Широков играл за «Зенит» с 2008 по 2014 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. За «Спартак» экс-полузащитник выступал в сезоне-2014/2015. Всего в футболке клуба он провел 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Ранее Широков рассказал об отношении к нему игроков «Сатурна».