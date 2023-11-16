Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ну а че хотите?»: Роман Широков обратился к журналистам после поражения «Сатурна»

Тренер «Сатурна» Роман Широков дал короткую пресс-конференцию: ну а че хотите

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Главный тренер и директор клуба раменского «Сатурна» Роман Широков коротко прокомментировал поражение от «Композита» в матче 17-го тура третьей группы Второй лиги Б. Слова Широкова передает пресс-служба «Композита».

«Ну а че хотите? 0:4. Поздравляем соперника с победой», — сказал Широков.

После 17 проведенных матчей «Сатурн» располагается на шестом месте в турнирной таблице третьей группы, имея в активе 29 баллов. «Композит» находится на седьмой строчке, заработав также 29 очков в 17 встречах.

6 марта 2023 года Роман Широков был назначен директором «Сатурна». 31 августа 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода с этого поста Олега Кононова.

Широков играл за «Зенит» с 2008 по 2014 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. За «Спартак» экс-полузащитник выступал в сезоне-2014/2015. Всего в футболке клуба он провел 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Ранее Широков рассказал об отношении к нему игроков «Сатурна».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий