В сборной Кубы не обижаются на слова Карпина

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что национальная команда Кубы сравнима по силе с Кенией, передает Sport24.

«Слова Карпина о том, что Куба по уровню сопоставима с Кенией? Нет, мы не обижаемся, это нормально. Слова Карпина звучат абсолютно нормально. Сборная России — команда уровня чемпионата мира», — сказал Эранс.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своей последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее Карпин рассказал, против кого он хочет сыграть.