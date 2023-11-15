«Аль-Наср» Роналду может сыграть в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривать возможность участия клуба из Саудовский Аравии «Аль-Наср» в европейской Лиге чемпионов. Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.

Согласно его информации, руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба в связи с высокой популярностью команды, в которой играет португальский нападающий Криштиану Роналду.

Формат Лиги чемпионов будет изменен с 2024 года. Количество команд увеличится с 24 до 36, групповой этап заменит единая лига, в рамках которой каждый клуб проведет как минимум десять матчей с десятью разными командами, пять — на своем поле и пять — на чужом.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее сообщалось, что только один человек превзошел Роналду по голам в 2023 году.