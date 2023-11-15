Блогер-миллионник: родители фигуристов забывают, что их ребенок не робот

Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», популярный Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что занятия фигурным катанием для детей в совсем юном возрасте может принести больше вреда, чем пользы.

По ее мнению, если на ребенка будут излишне давить, то ничего хорошего из занятий спортом не выйдет.

«Фигурное катание — очень травмоопасный вид спорта, который может спровоцировать дополнительный стресс в психологическом состоянии ребенка. Постоянные травмы могут вызывать не только физическую боль, но и сильные эмоциональные переживания, так как они напрямую влияют на уверенность и самооценку маленького спортсмена.

Сначала родители внушают своему ребенку, что он чемпион и должен поддерживать этот статус, а потом ребенок сталкивается с частыми травмами, что создает диссонанс между ожиданиями и реальностью и, конечно, же влияет на еще не до конца сформированное ментальное состояние малыша. Это может привести к формированию негативных психологических ассоциаций с самим процессом занятия фигурным катанием и с собственной личной ценностью.

Родительские амбиции и давление на ребенка для достижения спортивных успехов могут стать источником тревоги и страха у маленького спортсмена. Именно в этот момент, когда родители забывают, что их ребенок не робот, а тоже человек, когда выставляют приоритет на потенциальный успех в сфере, а не состояние здоровья малыша, появляется риск развития психологических травм у ребенка, а также фобий, которые в дальнейшем сказываются на протяжении всей его жизни.

Такое поведение родителей влияет на общую психологическую стабильность ребенка, его самооценку, а также приводит к конфликтам и разрушению взаимопонимания, восстановить котором потом очень трудно», — заявила Лещинская.

Также руководитель «Здорового Отечества» объяснила, почему дети должны начинать заниматься спортом не ранее восьми лет.

Ранее судейство в фигурном катании России назвали нелояльным.