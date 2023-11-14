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Иностранный футболист «Краснодара» пожаловался на жизнь в России

Игрок «Краснодара» Алонсо о перелетах: меня это уже начинает напрягать, тяжело

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо признался, что ему тяжело даются перелеты на игры после закрытия аэропорта. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Никогда в жизни столько не ездил! Это очень тяжело. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.

Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. Меня это уже начинает немного напрягать», — сказал Алонсо.

Парагваец подписал контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года. В марте он приостановил соглашение и покинул клуб, а в декабре вернулся обратно. В текущем сезоне Алонсо провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, отметившись одним забитым мячом.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше.

Следующий матч «Краснодар» проведет против «Урала».

Ранее Алонсо объяснил, почему вернулся в Россию после приостановки контракта.

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